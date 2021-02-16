طالع: كشف أسماء مسافري "تنسيقات مصرية" عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.وأضافت: كما على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة السادسة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.