مباشر | كلمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

شؤون فلسطينية

غزة: المكتب الإعلامي الحكومي يُصدر بياناً بشأن تعميم "منع السفر"

غزة: المكتب الإعلامي الحكومي يُصدر بياناً بشأن تعميم "منع السفر"
حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي بغزة &#34;وسط&#34;
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تعميم المجلس القضائي الشرعي، حول "منع السفر".

وأعرب في البيان عن تقديره للاجتهاد الفقهي والقانوني، الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة.

كما أكد التزامه التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تابعنا في المكتب الإعلامي الحكومي حالة اللغط التي رافقت التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بتنظيم سفر بعض شرائح المجتمع، استناداً لمواد قوانين: حقوق العائلة والأحوال الشخصية والقضاء الشرعي.

وإذ نشير إلى استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي؛ فإننا نؤكد على ما يلي: 

التزامنا التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى. 

احترامنا في كافة جوانب عملنا الحكومي للحريات العامة والشخصية، التي كفلها القانون الأساسي، وأقرها المجتمع ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي الشرعي والنظامي، وعدم السماح بالنيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهتها. 

تقديرنا للاجتهاد الفقهي والقانوني الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة. 

سعدنا بقرار سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس، وتعديل المادة الرابعة منه، التي فُهم منها خطئاً إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم.

أخبار ذات صلة

كحيل: 300 ألف مواطن سجلوا للانتخابات حديثاً وخطة لزيادة مراكز الاقتراع

كحيل: 300 ألف مواطن سجلوا للانتخابات حديثاً وخطة لزيادة مراكز الاقتراع

طالع: كشف أسماء مسافري &#34;تنسيقات مصرية&#34; عبر معبر رفح ليوم الخميس

طالع: كشف أسماء مسافري "تنسيقات مصرية" عبر معبر رفح ليوم الخميس

مستوطنون يحطمون مركبات العمال قرب مستوطنة &#34;شيلو&#34;

مستوطنون يحطمون مركبات العمال قرب مستوطنة "شيلو"

اشتية يطالب إيرلندا بالضغط على &#34;إسرائيل&#34; للسماح بمشاركة أهل القدس في الانتخابات

اشتية يطالب إيرلندا بالضغط على "إسرائيل" للسماح بمشاركة أهل القدس في الانتخابات

النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

حماس: لن نسمح للاحتلال بتعطيل الانتخابات

حماس: لن نسمح للاحتلال بتعطيل الانتخابات

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف إصابات فيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

"الصحة" بغزة تكشف إصابات فيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء

وزير الثقافة يستقبل المخرج رائد حجازي لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني

وزير الثقافة يستقبل المخرج رائد حجازي لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحطمون مركبات العمال قرب مستوطنة &#34;شيلو&#34;

مستوطنون يحطمون مركبات العمال قرب مستوطنة "شيلو"

النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

وزير الثقافة يستقبل المخرج رائد حجازي لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني

وزير الثقافة يستقبل المخرج رائد حجازي لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني

رئيس سلطة المياه غنيم يلتقي القنصل التركي العام

رئيس سلطة المياه غنيم يلتقي القنصل التركي العام

اشتية: الانتخابات قضية وجودية لا رجوع عنها

اشتية: الانتخابات قضية وجودية لا رجوع عنها

بلدية بيتونيا: شكلنا غرفة عمليات دائمة لمواجهة الأحوال الجوية وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات

بلدية بيتونيا: شكلنا غرفة عمليات دائمة لمواجهة الأحوال الجوية وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات

بسبب (كورونا).. إغلاق &#34;صحة&#34; رام الله والبيرة لمدة يومين

بسبب (كورونا).. إغلاق "صحة" رام الله والبيرة لمدة يومين

حمدونة: العاصفة ستمر على 4500 أسير فلسطيني بلا إمكانيات حماية ووقاية

حمدونة: العاصفة ستمر على 4500 أسير فلسطيني بلا إمكانيات حماية ووقاية

منوعات

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

عربي

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب