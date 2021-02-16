حماس: لن نسمح للاحتلال بتعطيل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء: إن المسار الانتخابي مسار وطني، يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة والمقاومة.



وأوضح، حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن الاحتلال لا يريد للجمهور الفلسطيني اختيار من يمثله، مؤكداً أن الحركة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي، بتعطيل المسار الانتخابي الفلسطيني.



وتابع: "اليوم يتم استهداف المسار الانتخابي، باعتقال القيادات والكوادر، وعلى رأسهم الشيخ عدنان عصفور، محاولاً تعطيل المسار الانتخابي".



وأضاف، اعتقال الاحتلال لأحد النواب في المجلس التشريعي، هو استمرار لحالة الاستهداف للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ انتخابات عام 2006 حتى الآن.



وأشار قاسم إلى، أن الاحتلال مستمر باستهداف كوادر المقاومة، في الضفة، قبل الإعلان عن الانتخابات، مضيفاً أن حماس تدرك أبعاد هذه التحديات و"ستستمر في طريقها".



وتابع: "نحن في حركة (حماس) والمقاومة في صراع واشتباك مستمر ودائم مع الاحتلال، حتى يكتب الله لنا ولشعبنا نصراً عزيزاً إن شاء الله".