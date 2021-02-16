وزير الثقافة يستقبل المخرج رائد حجازي لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف المخرج رائد حجازي، لبحث دعم القطاع المسرحي الفلسطيني، في مقر الوزارة في مدينة رام الله اليوم.



وقال أبو سيف: إن الوزارة ستدعم مسرحية "رحم الخليل" من تأليف الأسير أيمن الشرباتي "أبو العلاء، مؤكداً أهمية دعم مثل هذه الأعمال وخاصة للأسرى، بما يعزز من صمود الحركة الأسيرة في زنازين الاحتلال، ودعم الإبداع الفلسطيني أينما وجد، والمساهمة في زيادة تشكيل الوعي الوطني لدى المواطنين.



ويتحدث العمل عن قصة سعيدة وروبين، الجاران في البلدة القديمة من الخليل، فيستعرضان أوجه عديدة من الحياة في البلدة القديمة، حيث يتحدثان عن حاراتها ومساجدها وعادات أهلها والمشاكل التي يواجهونها والمضايقات التي يتعرضون لها، وعن دور المواطن أولاً والجهات المسؤولة ثانياً في تعزيز صمود أهل البلدة القديمة، فنشاهد في المسرحية سعدية الرافضة تماماً الخروج من البلدة القديمة وجل أمانيها أن يكون لها قبر في مقبرة السهلة، ونشاهد في السياق ذاته روبين القهوجي في قهوة بدران العريقة وسط البلدة القديمة وحكاياته مع الناس والإحتلال.



ويأتي دعم هذا العمل من قبل وزارة الثقافة باعتباره عملاً وطنياً مسانداً لأسرانا من خلال تنفيذ انتاجاتهم وهم خلف القضبان وإيصال صوتهم للناس وهم خلف ستائر العتمة وإخراجه للنور.