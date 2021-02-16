رئيس سلطة المياه غنيم يلتقي القنصل التركي العام







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم في مكتبه اليوم القنصل التركي العام في القدس أحمد ديميرير وبحث معه أولويات البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل سلطة المياه على تنفيذها وتحديداً برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.وأشاد غنيم بجهود الحكومة التركية الرامية الى دعم صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع المياه بشكل خاص من خلال دعم برنامج محطة التحلية المركزية في قطاع غزة وتخصيص 11 مليون يورو مما يسهم في إنقاذ حياة ما يزيد عن 2 مليون مواطن في غزة من الكارثة، وتوفير مياه صالحة للشرب لهم.واطلع غنيم ضيفة على تطورات العمل في تنفيذ مكونات مشروع برنامج محطة التحلية، وطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالخط الناقل بين الشمال والجنوب بما يشمل توسعة وإعادة تأهيل شبكة التوزيع، وخزانات المياه، إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتقليل الفاقد وتوفير مصادر الطاقة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التسريع في انجاز برنامج محطة التحلية المركزية في غزةمن جانبه رحب ديميرير بتطورات العمل لتنفيذ برنامج التحلية مؤكدا على دعم البرنامج والعمل على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة القادمة لتحديد منطقة التدخل في البرنامج.كما أكد غنيم على أهمية توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين والتي تم إعدادها سابقا لتفعيلها وبدء العمل فيها لفتح آفاق التعاون المستقبلية من خلال الاستفادة من تجارب البلدين في ادارة وتطوير قطاع المياه، وتبادل الخبرات والمعرفة الى جانب تفعيل برامج بناء القدرات الهادفة الى تطوير قطاع المياه.