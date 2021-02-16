اشتية: الانتخابات قضية وجودية لا رجوع عنها

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري في نيويورك.



واستعرض اشتية تطورات الاتصالات مع الإدارة الامريكية الجديدة، واستعادة العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية العامة في القدس كأولوية سياسية، ودعم مدينة القدس ومستشفياتها، بالإضافة إلى إعادة الدعم لـ (أونروا).



وأكد رئيس الوزراء استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وقال رئيس الوزراء: "الانتخابات بالنسبة لنا قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو انهاء الانقسام وصولاً إلى المصالحة".



من جانبه، أعرب كلارك عن استعداد الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.