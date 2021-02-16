بلدية بيتونيا: شكلنا غرفة عمليات دائمة لمواجهة الأحوال الجوية وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، اليوم، أن البلدية شكلت غرفة عمليات ضمت الى جانب موظفي وعمال البلدية المئات من المتطوعين للعمل خلال المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد ومن المتوقع ان تتساقط خلاله الثلوج.وأوضح في بيان صحافي، أن الاستعداد الجيدة والتنسيق العالي بين مؤسسات المدينة والبلدية يأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين وعدم تسجيل اي حالات خطر خاصةً في ظل المنخفض الذي يحمل الثلوج .وأكد دولة جاهزية البلدية للتعامل مع اي طارىء قد يحدث، مطالباً بضرورة الالتزام بالتعليمات التي اصدرتها البلدية والدفاع المدني لتجنب الوقوع في الخطر، والاتصال على رقم الطوارئ ورئيس لجنة الطوارئ 05944441844.