بسبب (كورونا).. إغلاق "صحة" رام الله والبيرة لمدة يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مقر مديرية صحة رام الله والبيرة، لمدة يومين ابتداء من صباح غد الأربعاء، من أجل القيام بإجراءات التعقيم بسبب ظهور عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) بين العاملين في المديرية.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن كافة العيادات التابعة للمديرية في قرى رام الله والبيرة، إضافة إلى مركز الفرز وفحص فيروس كورونا في مركز رام الله الترويحي، ستعمل كالمعتاد.