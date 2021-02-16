صور: إيقاف ثلاثة مخابز عن العمل في قطاع غزة





يأتي ذلك، لوجود نقص بالشروط الصحية، تؤثر على سلامة ومأمونية الغذاء المنتج في المكان، وذلك لحين تصويب أوضاعهم الصحية، بما يتوافق مع الشروط الصحية المقررة من وزارة الصحة.



وشملت الجولة زيارة العديد من المخابز الأخرى، وكانت بحالة جيدة جداً.















غزة - دنيا الوطنقال فريق الطب الوقائي، بمراقبة الأغذية، التابع لوزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء: إنه أوقف ثلاثة مخابز عن العمل.وقال في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه في إطار الجهود المبذولة، والسعي الدائم للحفاظ على سلامة وجودة المواد الغذائية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني، قام فريق الطب الوقائي بالمحافظة، وبالاشتراك مع لجنة الرقابة الغذائية، المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وصحة بلدية خانيونس، ومباحث التموين، بإيقاف ثلاثة مخابز عن العمل.