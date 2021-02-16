حمدونة: العاصفة ستمر على 4500 أسير فلسطيني بلا إمكانيات حماية ووقاية



وقال حمدونة: "إن (4500) أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، منهم (37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، و(700) مريض بأمراض مختلفة سيواجهون المنخفض والعاصفة بدون إمكانيات في ظل المعاناة الكبيرة بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم في ظل البرودة الشديدة خاصة في السجون والمعتقلات الموجودة في صحراء النقب "كمعتقل النقب، وسجن نفحة، وبئر السبع، وريمون"، والسجون الواقعة على المرتفعات ، وفى

"الكرفانات" والخيام".



وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتوفير ما يلزم للأسرى من احتياجات إنسانية وأساسية كالملابس والأغطية والأحذية وخاصة الأسرى الجدد المحرومين من الزيارات

المتوقفة منذ أشهر عديدة بحجة وذريعة فيروس (كورونا) وتوفير تلك الاحتياجات في ظل برودة الشتاء والمنخفضات.







رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات مع بدء العاصفة على المنطقة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي التحرك الفوري من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والضغطعلى سلطات الاحتلال لتفادى ما تحذر منه الأرصاد الجوية من تأثر المنطقة بمنخفض جوي من المتوقع أن يحمل عاصفة ثلجية وصفت بـ "التاريخية والنادرة وغير المسبوقة.