وفد من من هيئة الزكاة الفلسطينية يزور مقر "دنيا الوطن" بمدينة غزة





ورحب نائب المدير العام، لشركة "دنيا الوطن"، محمد عيسى، بالوفد، وأعرب عن شكره على مبادرتهم بالزيارة.



وهدفت الزيارة، بحث سبل التعاون المشترك والتعريف بدور الهيئة ودور وسائل الإعلام في تعزيز التوعية حول أهمية الزكاة وكيفية أدائها والجهات المستحقة لها.















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من من هيئة الزكاة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، مقر "دنيا الوطن" بمدينة غزة.وكان من ضمن الوفد الزائر، الأستاذ نبيل القيشاوي، عضو مجلس أمناء الهيئة، والأستاذ اياد شعبان، المدير العام للهيئة، بالإضافة إلى محمد أبو شمالة، وإسلام أحمد، وثائر شبير، فيما كان في استقبال الوفد، نائب المدير العام ا.محمد عيسى، ومساعد المدير التنفيذي، حنين حمدونة، والمساعدة الإدارية، ألاء النمر.