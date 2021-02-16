محكمة الاحتلال تقرر طرد 6 عائلات من بيوتها في الشيخ جراح





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة قراراً يقضي بطرد 6 عائلات فلسطينية، تضم 27 شخصا، من بيوتها في حي الشيخ جراح، والتي تسكنها منذ قرابة 70 عاما، وذلك من أجل إسكان مستوطنين مكانها.وأفادت مصادر مقدسية وحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن العائلات الفلسطينية تبلغت بقرار محكمة الاحتلال، وأمهلوا حتى 2 أيار/مايو المقبل كي يخرجوا من بيوتهم.ويعتبر قرار المحكمة جزء من عملية منظمة غايتها نهب منازل الفلسطينيين وإقامة مستوطنة مكانها في الشيخ جراح.ويواجه مئات الفلسطينيين في الشيخ جراح وضعا مشابها من الإجراءات في المحاكم، ومئات أخرى في بطن الهوى فيسلوان".وكانت محكمة احتلالية في القدس قد أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا بطرد أربع عائلات من بيوتها في بطم الهوى في سلوان.ومنذ بداية العام 2020، أصدرت محاكم الاحتلال قرارات في 14 دعوى لطرد فلسطينيين من بيوتهم، إثر دعاوي قدمها مستوطنون ضد عائلات فلسطينية في بطن الهوى والشيخ جراح.وتلاحق الجمعيات الاستيطانية 28 عائلة في الحي لسرقة منازلهم التي سكنوها في العام 1956م، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية " السلطة الحاكمة في فترتها" ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وحينها أقامت العائلات منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.وأخلت سلطات الاحتلال قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ وقررت مؤخراً إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.وخاضت العائلات صراعاً مريراً في محاكم الاحتلال التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.وتقول العائلات: "إن محاكم الاحتلال استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، وتحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين".