اشتية: لا بد من حراك سياسي أساسه الاعتراف بدولة فلسطين





رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية إيرلندا لكسر حاجز الصمت والاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود لصياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء عبر (فيديوكونفرنس)، وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، حيث اطلعه على تطورات استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لا سيما على صعيد إعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في واشنطن والقدس، بالإضافة إلى إعادة الدعم الأمريكي المقدم لفلسطين و(أونروا).واستعرض رئيس الوزراء الترتيبات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا)، وجهود عقد الانتخابات.وطالب رئيس الوزراء إيرلندا بالضغط على اسرائيل من أجل السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحا أو انتخابا، بالإضافة إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.كما ناقش رئيس الوزراء سبل تفعيل الرباعية الدولية، وتوفير رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، بمرجعية واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.من جانبه، أكد كوفيني على استعداد ايرلندا لتقديم كافة أشكال المساعدة للحكومة الفلسطينية من أجل تسهيل سير الانتخابات العامة، وإحياء العملية السياسية.