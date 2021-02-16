البيت الأبيض يكشف عن أول مكالمة سيجريها بايدن مع قادة من الشرق الأوسط

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيضK اليوم الثلاثاء: إن أول مكالمة سيجريها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع قادة من الشرق الأوسط، ستكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وكان نتنياهو، قال أمس الاثنين: إن ثمة توافقاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الكثير من الأمور، واختلاف حول أخرى، أهمها: الملفان الإيراني والفلسطيني.



وأضاف في مقابلة مع (القناة 12): أنه ليس من المقلق أن جو بايدن لم يتصل بي، مشيراً إلى أنه "لدينا علاقة ودية منذ ما يقرب من 40 عامًا، ونعرف بعضنا البعض"، مستدركاً: "لكن هناك خلافات أيضًا، حول إيران والفلسطينيين".



يشار إلى أن بايدن، استلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى اللحظة لم يُجر اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو.