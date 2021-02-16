سلفيت: مستوطنون يهاجمون مزارعاً في "خلة حسان"

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الثلاثاء، المزارع أيمن أبو صفية خلال حراثة أرضه في "خلة حسان" غرب بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.



وقال أبو صفية: إن المستوطنين حاولوا ثنيه عن زراعة أرضه وقاموا بتهديده، إلا أنه أصر على الاستمرار بحراثة الأرض حتى رحيلهم عن المكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: "أتعرض ومزارعين آخرين لمضايقات يومية من قبل المستوطنين الذين يحاولون طردنا من أراضينا، بإطلاق النار ومصادرة معداتنا الزراعية وملاحقتنا بهدف السيطرة على الخلة وإقامة بؤرة استطيانية رابطة بين مستوطنات شمال وغرب سلفيت وجنوب قلقيلية".