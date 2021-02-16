جامعة خضوري و"التنمية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التدريب المهني لطلاب المراكز التابعة للوزارة





ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لتطوير الجامعة لخطط التعاون بين الجامعة والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة لتعزيز مكانة الجامعة اكاديميا ومجتمعيا، حيث ستساهم الإتفاقية بالنهوض بالواقع المهني في فلسطين.



وأوضح أبو الرب أن الجامعة تمتلك من المؤهلات والقدرات الكبيرة التي تسهم في تأهيل طلبة قادرين على خدمة المجتمع، وذلك بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات.



واعتبر الاتفاقية التي تمأسست في فرع الجامعة في العروب تجسيداً ملموسا لدعم فرع الجامعة في العروب، بصفته الفرع مؤسسة تعليمية مستهدفة من قبل الاحتلال، بحكم موقعه المتقدم امام مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية .



من جهته بين مدير فرع الجامعة في العروب د. بلال يونس ان فرع الجامعة في العروب أن الجامعة ستعمل بكل طاقاتها من أجل تحقيق اهداف الاتفاقية، والمضي قدما نحو ماسسة شراكات مشابهة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية على المستوى الوطني.



يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية تم بحضور كل من مساعد رئيس الجامعة لشؤون الفروع د. إيهاب القبح والوكيل المساعد في الوزارة أ. انور حمام و الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية هو للمحافظات الشمالية عضو مجلس أمناء الجامعة د.صباح الشرشير ومدير عام المراكز المهنية في الوزارة أ. رنا صبيح ومدير مكتب رئيس الجامعة أ. محمود كميل و مساعد مدير فرع العروب للشؤون الإدارية والمالية د. حكم حجة.









رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د.أحمد مجدلاني و جامعة فلسطين التقنية خضوري ممثلة برئيسها أ.د. نور الدين أبو الرب، اليوم في مقر الوزارة في رام الله مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك في مجال التأهيل والتدريب المهني لطلبة مراكز وتأهيل الشبيبة التابعة للوزارة.بدوره أوضح وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، بأن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة والتي سيتم العمل من خلالها على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني المقدمة من قبل المؤسستين لطلاب المراكز.وأعرب عن اعتزازه بالشراكة المتأصلة مع جامعة فلسطين التقنية خضوري وكافة المؤسسات الأكاديمية، مؤكدا ان وزارة التنمية تفتح أبوابها لكل الشركاء بما يساهم في تعزيز العملية التنموية في فلسطين.وبيّن مجدلاني ان الشراكة التي بدت جلية بين الحكومة الفلسطينية وكافة المؤسسات المحلية والدولية والقطاع الخاص ساهمت برفع كفاءة وفعالية تصدي الحكومة لكافة النتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المترتبة على جائحة (كوفيد- 19).وأكد بأن هذه الاتفاقية تعزز نهج وزارته للتنمية، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمعالجة الفقر هو انتهاج سياسة التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، والذي يعتمد بشكل أساسي على التدريب، وان التعاون مع الجامعة هو جزء من الاستراتيجية للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.من جانبه قال أ.د. نور الدين أبو الرب "إن وزارة التنمية الاجتماعية هي شريك حقيقي، لتطوير التأهيل المهني لطلاب من خلال مراكزها العاملة في ذلك المجال"، ومبينا أن الأتفاقية تهدف لتطوير العمل المشترك في مجال التدريب المهني.