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شؤون فلسطينية

إغلاق مقر مديرية التنمية بخانيونس بعد اكتشاف إصابات (كورونا) بين موظفيها

إغلاق مقر مديرية التنمية بخانيونس بعد اكتشاف إصابات (كورونا) بين موظفيها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية، خانيونس، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مقرها، بالمدينة، بعد اكتشاف بعض الإصابات بفيروس (كورونا) بين الموظفين.

وأضافت في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك) بأن الإغلاق سيكون يومي الأربعاء والخميس، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 21-2-2012، وذلك لاكتشاف بعض الإصابات بفيروس (كورونا) بين الموظفين.


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