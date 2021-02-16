إغلاق مقر مديرية التنمية بخانيونس بعد اكتشاف إصابات (كورونا) بين موظفيها







رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرية التنمية الاجتماعية، خانيونس، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مقرها، بالمدينة، بعد اكتشاف بعض الإصابات بفيروس (كورونا) بين الموظفين.وأضافت في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك) بأن الإغلاق سيكون يومي الأربعاء والخميس، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 21-2-2012، وذلك لاكتشاف بعض الإصابات بفيروس (كورونا) بين الموظفين.