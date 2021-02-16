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شؤون فلسطينية

بلدية غزة تكشف لـ "دنيا الوطن" آخر استعداداتها للمنخفض الجوي

بلدية غزة تكشف لـ "دنيا الوطن" آخر استعداداتها للمنخفض الجوي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف م.أحمد ابو عبدو، نائب رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة، آخر استعدادات البلدية للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن البلدية تقوم في هذه الأثناء، متمثلة بلجنة الطورائ المركزية التابعة للبلدية، والتي تختص في ثلاثة محاور أساسية، من بينها طوارئ الشتاء، بالتحضير لأية مشكلات يسببها المنخفض الجوي في المدينة. 

وأضاف أبو عبدو: أنه في الوقت الحالي يدخل منخفض قطبي يضرب سواحل حوض البحر المتوسط، وحتى هذه اللحظة البلدية تعتمد على وحدة خاصة بالتنبؤات والأرصاد الجوية بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، حيث تم تصنيف المنخفض الحالي الذي يضرب فلسطين بـ "منخفض شديد". 

وتابع: البلدية تعطي اهتماماً كبيراً للمنخفضات التي ستكون مصحوبة برياح شديدة باعتبار أن هذه المنخفضات لها آثار سلبية يمكن أن تلحق ضرراً مباشراً بهم، خاصة فيما يتعلق بسقوط الأمطار وإغلاق الطرق وسقوط يافطات أو شبكات إرسال، وأي جسم قد يكون عرضة يسقط مع الرياح الشديدة. 

وأردف أبو عبدو: بأنه منذ أربعة أيام، تم التنبؤ بدخول المنخفض ومنذ ذلك الحين، قامت طواقم بلدية غزة بعقد حملات كبيرة لتقليم الأشجار، حيث قمنا بتقليم الأشجار بشكل واسع، حيث يوجد في مدينة غزة نحو 300 ألف شجرة من ضمنها الأشجار الموجودة في الشوارع والطرقات، وهذه الأشجار قد تسقط جزء منها نتيجة قوة وشدة الرياح.

وتابع: قامت دائرة الحدائق بعقد حملات وقمنا بإخطار بعض الجهات المسؤولة عن اليافطات في بعض الأماكن لتصويب أوضاعها، بالإضافة إلى إخطار الوسائل الإعلامية بضرورة التأكد من قوة وصلابة شبكات الإرسال التابعة لها، وأيضا فريق الطوارئ موجود على مدار 24 ساعة، حيث يرد على المكالمات على رقم 115، وهذه العمليات تقوم بالتنسيق مع الدفاع المدني وشركة توزيع الكهرباء.

وقال نائب رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة: فيما يتعلق بشدة الرياح، من المتوقع أن تكون سرعتها من 30 كم/س ويمكن أن تتجاوز 45 كم/س، وهذا مؤشر نعتبره شديداً.

وأوضح: أصدرت عن البلدية عدة توصيات أهمها، وقف الأعمال الإنشائية العالية، والحيطة والحذر أثناء التنقل، والتأكد من سلامة ألواح "الزينجو" التي يمكن أن تتواجد في بعض البيوت، والتأكد من سلامة أي أجسام أعلى البنايات، سواءً أجسام ثابتة أو متحركة، بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية والتي تحد من تطايرها.

وأضاف أبو عبدو: أنه فيما يتعلق بالأمطار، فإن البلدية حددت منذ فترة ما بين 25 - 30 نقطة ساخنة، هذه النقاط الساخنة، تعطيها البلدية اهتماماً والطواقم الموجودة تعمل عملية فلترة للمياه القادمة للمصافي، حتى لا يتم عملية إغلاق لهذه المصافي وضمان انسيابية المياه، وتتم دراسة كل نقطة ساخنة، والتي يحتاج بعضها لمتابعة دورية.

وقال: المنخفض بدأ والأمطار موزعة ما بين الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذروة المنخفض ستكون يوم الأربعاء، حيث أنه من عصر الأربعاء حتى نهاية اليوم، ستكون هناك رياح تبلغ سرعتها 45 كم/س، وكمية أمطار والبلدة تحدد بعض النقاط الساخنة على طول ساحل البحر، خاصة فيما يتعلق بالأمواج واقتحامها لهذه المناطق، واتخذنا الإجراءات الوقائية لتدعيم السواحل.

وتابع أبو عبدو: "بالأراقم في الظروف الطبيعية البلدية تحتاج في ظروف الطوارئ، 100 ألف لتر من السولار، وتحتاج لحركة آليات في المنخفض المتوسط والشديد لنحو 20-25 مركبة صغيرة ومركبات خاصة بفتح الآبار والشفاطات لمعالجة أي شكوى متعلقة بالمياه.

وختم: قامت طواقمنا بتنظيم جميع المصارف في المدينة، والتي يبلغ عدد 4400 مصرف، والتأكد من سلامة استيعابها من كميات مياه الأمطار، وتدعو المواطنين لإعادة النظر في موضوع الأجسام التي قد تتعرض للطيران من خلال الرياح الشديد وأيضا اخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالتنقل.

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