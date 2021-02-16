الحكومة الهندية تمول أربعة مشاريع سريعة الأثر في فلسطين





وبناءً على مذكرات التفاهم التي وقعت، ستقدم حكومة الهند مساعدة مالية بقيمة مئتي ألف دولار لإعادة تأهيل ميدان ياسر عرفات في رام الله، وإنشاء مشتل زراعي في بيتونيا، وإنشاء حديقة للأطفال في عقربا، ودعم برامج دمج التكنولوجيا في التعليم مع منتدى العلماء الصغار.



وشدد على الدعم التنموي المقدم من الهند لفلسطين، أكد سعادة السفير الهندي أن العلاقات الثنائية بين البلدين حتماً ستصل إلى آفاق جديدة كونها علاقات تقوم على أواصر الصداقة والنية الحسنة والاحترام، وبأن الهند ستواصل دعمها لفلسطين والشراكة معها في جهودها التنموية.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية تقدم برامج شراكة متعددة لفلسطين، بما في ذلك مساعدات تنموية ومشاريع بقيمة 70 مليون دولار أمريكي في قطاعات هامة كالتعليم وبناء المؤسسات والصحة وبناء القدرات وتمكين المرأة.



















رام الله - دنيا الوطنضمن شراكة الهند التنموية مع فلسطين وإطار المشاريع سريعة الأثر الممولة من قبل الحكومة الهندية، وقعت الممثلية الهندية أربع اتفاقيات لمشاريع سريعة الأثر يتم تنفيذها من خلال الشراكة المحلية مع بلديات بيتونيا ورام الله وعقربا، ومنتدى العلماء الصغار.وخلال حفل رسمي نُظم في مقر الممثلية الهندية، وقع سفير الهند السيد سونيل كومار مذكرات التفاهم مع رئيس بلدية بيتونيا السيد ربحي دولة ورئيس بلدية رام الله م. موسى حديد ورئيس بلدية عقربا السيد غالب ميادمة، ورئيس نادي العلماء الصغار د. وليد ذيب.