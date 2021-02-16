شؤون فلسطينية

"التعليم" تتحدث عن وضع الدوام بالمدارس بالمحافظات الشمالية في ظل المنخفض الجوي

"التعليم" تتحدث عن وضع الدوام بالمدارس بالمحافظات الشمالية في ظل المنخفض الجوي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه تم تفويض المدراء العامين لمديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية، لاتخاذ القرار المناسب لكل مديرية وفق تقييم الحالة، فيما يتعلق بالدوام في ظل المنخفض الجوي. 

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه سيتم التنسيق بين المديريات التي تقترب جغرافياً ببعضها البعض، مع الجهات ذات العلاقة، لذلك الأمر ترك لمديريات التربية والتعليم لتحدد الآلية.

وأضاف الخضور: بناءً على ذلك، بعض المديريات بادرت بأخذ الترتيبات المتعلقة بالدوام ليومي الأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن بعض المديريات في محافظة الخليل أعلنت بأن التعليم سيكون "عن بعد"، خلال هذين اليومين.

وشدد على أن الوزارة تركت لكل مدير عام للمديريات تقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب والإعلان الرسمي، حتى نبتعد عن حالة الإرباك التي تحدث كل عام في هذا الشأن.

وناشد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، المواطنين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعاطي مع مواقع غير رسمية، والمصدر الرسمي هو صفحات رسمية لمديريات التربية والتعليم.

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