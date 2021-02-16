تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين مساء اليوم

منخفض جوي - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، قصي حلايقة، إنه خلال ساعات عصر ومساء اليوم، تسقط الأمطار في شمال فلسطين، وتنتشر إلى الوسط ثم إلى الجنوب تباعاً، وتهب رياح قوية.



وأضاف في منشور عبر (فيسبوك): بأنه ستنقلب أجواء الليلة إلى عاصفة مع هبوط متسارع في درجات الحرارة نتيجة عبور الجبهة الهوائية الأولى، وتكون الهطولات المطرية غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد في اغلب المناطق، وتحذيرات من السيول وارتفاع منسوب المياه.



وتابع: نحو ساعات مُنتصف الليل، وساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء، تتحول الهطولات الماطرة الى زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية تدريجياً، تتدنى حتى تلامس مستوى 700 م أحياناً.



وشدد على أنه ستكون الفرصة مُهيأة لحدوث تراكمات لبضعة سنتمترات (تراكمات مؤقتة وتشويشات مؤقتة)، فجر وصباح الأربعاء، خاصة فوق جبال نابلس، ورام الله، وربما أجزاء من القدس، فيما تعتمد الهطولات الثلجية في بيت لحم والخليل على عنصر الهطول (مشكلة ضعف الهطولات فجراً)، حيث أن الفرصة مهيأة.



وقال الراصد الجوي، حلايقة: "تعبر البلاد جبهة هوائية عالية الفعالية نحو ساعات عصر ومساء الأربعاء، وينتشر تساقط الأمطار الى معظم المناطق بغزارة".



وأضاف: "وعليه، ينتظم تساقط وتراكم الثلوج على فترات فوق القمم ثم يتدنى مستوى تساقط الثلوج مرة أخرى الى مستوى 700 م، تكون كثيفة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، تعمل على إغلاق الطرق خاصة في الجبال العالية، وتكون مُعيقة لمظاهر الحياة العامة في العديد من المناطق".



وأكد بأن التساقطات الثلجية تستمر فجر وصباح الخميس فوق الجبال خاصة التي تزيد على 800 م وتتدنى احياناً دون ذلك، ثم يرتفع مستوى التساقط الثلجي تدريجياً نحو ساعات الظهر ويتحول الى ممزوج ثم الى أمطار متفرقة.