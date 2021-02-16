غزة: رابطة أصحاب المولدات توجه تحذيراً للمواطنين قبل بدء المنخفض الجوي





ونوهت لضرورة عدم لمس الأعمدة وخصوصاً الحديدة منها والالتزام بالبيوت قدر الإمكان.

























رام الله - دنيا الوطندعت رابطة أصحاب المولدات والطاقة البديلة، المواطنين إلى أنه حال وجود طارئ أثناء المنخفض الجوي التواصل على الرقم و(اتسآب)، أو الرقم الخاص بشركة توزيع الكهرباء.