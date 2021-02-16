غزة: رابطة أصحاب المولدات توجه تحذيراً للمواطنين قبل بدء المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
دعت رابطة أصحاب المولدات والطاقة البديلة، المواطنين إلى أنه حال وجود طارئ أثناء المنخفض الجوي التواصل على الرقم و(اتسآب)، أو الرقم الخاص بشركة توزيع الكهرباء.
دعت رابطة أصحاب المولدات والطاقة البديلة، المواطنين إلى أنه حال وجود طارئ أثناء المنخفض الجوي التواصل على الرقم و(اتسآب)، أو الرقم الخاص بشركة توزيع الكهرباء.
ونوهت لضرورة عدم لمس الأعمدة وخصوصاً الحديدة منها والالتزام بالبيوت قدر الإمكان.
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