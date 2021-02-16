حسين الشيخ: تباحثت مع بوغدانوف آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل مباحثاته مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل مباحثاته مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تباحثت اليوم مع بوغدانوف حول آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية على مستوى المندوبين والتأكيد على رعايتها للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف: بأنه تمت مناقشة موضوع الانتخابات الفلسطينية، ودعم موسكو لها، وللحوار الوطني الفلسطيني.
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