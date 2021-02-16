حسين الشيخ: تباحثت مع بوغدانوف آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تباحثت اليوم مع بوغدانوف حول آخر التطورات السياسية واجتماع الرباعية الدولية على مستوى المندوبين والتأكيد على رعايتها للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.





وأضاف: بأنه تمت مناقشة موضوع الانتخابات الفلسطينية، ودعم موسكو لها، وللحوار الوطني الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، تفاصيل مباحثاته مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.