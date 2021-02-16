شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين لـ "السنوار": لا يجوز ملاحقة المقاولين قبل دفع وزارة المالية حقوقهم

اتحاد المقاولين لـ "السنوار": لا يجوز ملاحقة المقاولين قبل دفع وزارة المالية حقوقهم
يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، قائد حركة حماس، يحيى السنوار بوقف ملاحقة المقاولين على خلفية ذمم مالية، بينما لهم حقوق مترصدة لدى وزارة المالية على مدار (14 عاماً) مطلوبة الدفع.

وأثنى اتحاد المقاولين في رسالته اليوم، على استجابة السنوار السابقة، وتوجيهاته الى وزارة المالية والاستجابة الجزئية، بعد الرسالة الأولى التي وجهها الاتحاد للسيد السنوار في نوفمبر 2018 بعنوان (أعطني حقي ولو تقاصاً)، والتي أفضت إلى التحويل لبعض الدائنين الذين عليهم التزامات لوزارة المالية.

واستعرض الاتحاد في الرسالة أوضاع المقاولين في محافظات غزة التي آلت الى أسوأ حال نتيجة الحصار الخانق والحروب الثلاثة المدمرة وآلية الأمم لاعمار غزة (GRM) التي ساهمت بقوة في خروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل وتشريد آلاف العمال والموظفين وصولا الى جائحة (كورونا) وما ترتب عليها من خسائر كبيرة، فضلا عن الانخفاض الحاد في أسعار الدولار وارتفاع أسعار مواد الانشاءات.

وأكد الاتحاد أن العدل أساس الحكم  مما يقتضي تدخلكم السريع والايعاز لوزارة المالية بغزة لصرف مستحقات شركات المقاولات بعد صبرها الطويل وتفاقم معاناتها.

وطرح الاتحاد مقترح لتسوية هذه المستحقات تبدأ بوقف كافة الملاحقات الشرطية والنيابية والقضائية فيما يتعلق بالذمم المالية على المقاولين الذين لديهم مستحقات مالية مترصدة لدى وزارة المالية.

واقترح الاتحاد تشكيل لجنة من ديوان المظالم ونقابة المحاسبين واتحاد المقاولين تقوم برفع توصياتها، بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بأموال الارجاعات المحتجزة للمقاولين وتسديد تلك المديونيات وخصمها من أموالهم المترصدة لديها.

وشدد الاتحاد على ضرورة رفع الظلم الواقع على المقاولين من قبل وزارة المالية، التي تقوم بخصم 30% عن كل مبلغ لصالحها دون وجه حق، معرباً عن أمله بسرعة الاستجابة لصوت العدالة والحق  المعهودة في شخصكم.

طالع رسالة اتحاد المقاولين للسنوار للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

(أونروا) بغزة تصدر قراراها بشأن دوام مدارسها في ظل المنخفض الجوي

(أونروا) بغزة تصدر قراراها بشأن دوام مدارسها في ظل المنخفض الجوي

التعليم بغزة: تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس

التعليم بغزة: تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات تسجيل الناخبين لمنتصف ليلة الثلاثاء

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات تسجيل الناخبين لمنتصف ليلة الثلاثاء

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت &#34;سراً&#34; 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت "سراً" 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

أمجد غانم: المصادقة على تخفيض التعرفة الكهربائية للمواطنين بالأغوار يشمل كافة الأنشطة

أمجد غانم: المصادقة على تخفيض التعرفة الكهربائية للمواطنين بالأغوار يشمل كافة الأنشطة

الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح (كورونا) للقطاع سيزيد من الوفيات

الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح (كورونا) للقطاع سيزيد من الوفيات

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منوعات

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

عربي

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب