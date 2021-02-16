دولي

نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة مساء اليوم

نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة مساء اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعا وزراء حكومته لجلسة طارئة مساء اليوم، دون معرفة الأسباب.

ووفق القناة فقد طُلب من الوزراء الحفاظ على السرية، فيما قال 
الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، نقلاً عن مصادر له: بأن الاجتماع ربما يكون حول قضية أمنية.

وكانت حكومة الاحتلال لم تعقد الأحد الماضي، جلستها الأسبوعية بسبب خلافات بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

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