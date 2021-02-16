نتنياهو يدعو وزراء حكومته لجلسة طارئة مساء اليوم

ووفق القناة فقد طُلب من الوزراء الحفاظ على السرية، فيما قال

الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، نقلاً عن مصادر له: بأن الاجتماع ربما يكون حول قضية أمنية.





وكانت حكومة الاحتلال لم تعقد الأحد الماضي، جلستها الأسبوعية بسبب خلافات بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).