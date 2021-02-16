شؤون فلسطينية

(أونروا) بغزة تصدر قراراها بشأن دوام مدارسها في ظل المنخفض الجوي

(أونروا) بغزة تصدر قراراها بشأن دوام مدارسها في ظل المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة، اليوم الثلاثاء، قراراها بشأن دوام مدارسها في ظل المنخفض الجوي.

وقال فريد أبو عاذرة، مدير عام التعليم في (أونروا): إنه سيتم إغلاق المدارس يومي الاربعاء والخميس 17و18 شباط/فبراير الجاري نظراً للظروف الجوية.

يأتي ذلك بعدما علقت وزارة التربية والتعليم بغزة، الثلاثاء، الدوام في المدارس ورياض الأطفال، ليومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية المتوقعة مساء اليوم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة منه: إنه تقرر تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس (18،17)  شباط/ فبراير 2021 في المدارس ورياض الأطفال، على أن يعود طلبة الصفوف (5-11) لاستكمال الامتحانات يومي السبت والأحد القادمين".

وأضافت: "يؤجل امتحان يوم الأربعاء إلى يوم السبت الموافق 20 شباط وامتحان يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 21 شباط".

وتابعت: "تكون عودة جميع الطلبة لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 27 شباط 2021 كما هو مقرر مسبقًا".

ويضرب فلسطين والمنطقة بدءاً من منتصف الليلة المقبلة، منخفض جوي قطبي، حيث تسقط أمطار غزيرة على طول السهل الساحلي، ورياح شديدة.

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