التعليم بغزة: تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس

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رام الله - دنيا الوطن

علقت وزارة التربية والتعليم بغزة، الثلاثاء، الدوام في المدارس ورياض الأطفال، ليومي الأربعاء والخميس، بسبب الظروف الجوية المتوقعة مساء اليوم.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة منه: إنه تقرر تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس (18،17) شباط/ فبراير 2021 في المدارس ورياض الأطفال، على أن يعود طلبة الصفوف (5-11) لاستكمال الامتحانات يومي السبت والأحد القادمين".



وأضافت: "يؤجل امتحان يوم الأربعاء إلى يوم السبت الموافق 20 شباط وامتحان يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق 21 شباط".



وتابعت: "تكون عودة جميع الطلبة لبدء الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 27 شباط 2021 كما هو مقرر مسبقًا".