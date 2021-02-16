الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

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خاص دنيا الوطن - محمد عوض

أعلن رئيس هيئة القضاء الشرعي بغزة، حسن الجوجو، بأنه سيتم إعادة صياغة قرار منع سفر النساء والشباب الذي أعلن عنه ظهر أمس الاثنين.



وأكد الجوجو، خلال ورشة عمل بغزة، بأن القرار جاء بعد التشاور حسب الوقائع على ارض الواقع، وان هذا القرار من شأنه تعزيز الروابط الاسرية بغزة، لوقف الضرر عن النساء والشباب والعائلات



جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها نشطاء حقوق إنسان، ونخبة من المجتمع المحلي، حيث نظمت من خلال جمعة مريم للثقافة بمدينة غزة.