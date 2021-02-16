لجنة الانتخابات: تمديد ساعات تسجيل الناخبين لمنتصف ليلة الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تمديد ساعات تسجيل الناخبين في الانتخابات العامة لمنتصف ليلة اليوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير، وذلك بسبب الاقبال المتزايد على مراكز الاستعلام والتسجيل، والضغط المتواصل على تطبيق التسجيل الإلكتروني.



وأشارت اللجنة في تصريح لها، وصل "دنيا الوطن"، إلى أن تمديد ساعات العمل، يشمل كل من مكاتب المناطق الانتخابات ومراكز الاستعلام والتسجيل، وتطبيق التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات www.elections.ps.