شؤون فلسطينية

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وزارة الصحة الفلسطينية، توصيل دفعة من ألفي لقاح من (سبوتنيك) الروسي المضاد لفيروس (كورونا) إلى قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 13 عاماً.

واعتبر رأفت، منع الاحتلال لدخول اللقاح إلى قطاع غزة بالجريمة الجديدة، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال، التي يرتكبها يومياً بحق الشعب الفلسطيني في عموم دولة فلسطين، وقال: "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمعن في الحاق الأذى بالشعب الفلسطيني من أجل النيل من عزيمته، وثنيه عن مواصلة نضاله وصموده"

وطالب منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي، بإدانة هذا القرار الإسرائيلي، الذي يخالف كل المعاهدات الدولية والقوانين التي تنظم العلاقة بين قوة الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال.

ودعا رأفت منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على إسرائيل، من أجل الزامها بالسماح لوزارة الصحة الفلسطينية، بتوصيل اللقاح إلى قطاع غزة، وإلزامها كذلك بالقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران، بعاصمتها القدس الشرقية.

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