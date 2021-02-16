شؤون فلسطينية

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، أن منع الاحتلال، إدخال لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة، جريمة حقيقية، وأحد أوضح أشكال التمييز العنصري، الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم لـ "دنيا الوطن": "إن ذلك يعتبر أحد أشكال العدوان الذي لا ينقطع على كل مكنونات الشعب الفلسطيني، بأن يتم إدخال العلاجات اللازمة لهذه الجائحة، وبالتالي هذا سلوك عنصري من الدرجة الأولى، وانتهاك لأبسط القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأشار قاسم إلى أن الاحتلال، يتحمل التداعيات الكاملة، لمنع إدخال اللقاحات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني، الحصول على كل ما يلزمه؛ لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وأن يحصل على اللقاحات، مثله مثل كل مناطق العالم.

وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس: "هذا المنع يعبر عن عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بالفعل بشكل جدي؛ لتوفير هذه اللقاحات لقطاع غزة، ومنع الاحتلال من التحكم فيها وبدخولها للقطاع، وإلا يصبح المجتمع الدولي شريكاً مع الاحتلال، إذا وقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة".

وأكد قاسم، أن حركة (حماس) تحركت على أكثر من مستوى وصعيد، منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها هذه الجائحة للقطاع، وضغطت على كل الأطراف؛ من أجل إدخال ما يلزم للقطاع الصحي من إمكانات ومقدرات؛ لمواجهة هذه الجائحة.

وقال: "حماس اليوم، سيكون لها تحركات على مستويات مختلفة؛ لضمان توفير اللقاحات لأهالي قطاع غزة"

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