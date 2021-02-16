إعلام الاحتلال: السلطة الفلسطينية قدمت طلباً رسمياً لإدخال اللقاحات لغزة ولم يُتخذ قرار بعد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف)، أن كبار المسؤولين السياسيين الإسرائيليين، يقدرون أن إسرائيل لن تمنع إدخال لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة، من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي مكان آخر.



وقال ليف رام: "تم تلقي طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بإدخال اللقاحات لقطاع غزة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي حتى الأن".



من جانبه، قال شمريت مئير، الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "من غير المقبول منع نقل لقاحات (كورونا) إلى قطاع غزة، ومن المؤسف أن ننتظر حتى يبتزنا السنوار لإدخال اللقاحات"، على حد تعبيره.