شؤون فلسطينية

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت "سراً" 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت "سراً" 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن السلطة الوطنية الفلسطينية نقلت "سرا" لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) إلى الأردن.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية أرسلت 200 جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) إلى الأردن عن طريق جسر "النبي" الحدودي، يوم الخميس الماضي.

ولم يكشف تقرير بثته الهيئة، ما إن كانت هذه الجرعات مخصصة لأجهزة الأمن الأردنية أم لتطعيم كبار المسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن.

وأشارت (كان) إلى أن هناك العديد من الانتقادات وجهت إلى السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطعيم كبار المسؤولين والصحفيين المقربين منها قبل البدء بتطعيم الفئات السكانية المعرضة للخطر.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت حتى الآن جرعات تكفي لتطعيم 6 آلاف شخص فقط من العاملين في قطاع الصحة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تلك الاتهامات الواردة في التقرير الإسرائيلي بشأن نقل اللقاحات إلى الأردن.

اللافت أن التقرير الإسرائيلي صدر بعد ساعات من اتهام وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس (كورونا)، بعثت بها الوزارة، أمس الاثنين، إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان لها: "إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن الوزارة بعثت اليوم بـ 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V)، الروسي لتدخل قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها.

أخبار ذات صلة

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

الجوجو: سيتم إعادة صياغة قرار منع السفر للنساء والشباب

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات تسجيل الناخبين لمنتصف ليلة الثلاثاء

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات تسجيل الناخبين لمنتصف ليلة الثلاثاء

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة

قاسم: حماس سيكون لها تحركات مختلفة لضمان توفير لقاحات (كورونا) لغزة

إعلام الاحتلال: السلطة الفلسطينية قدمت طلباً رسمياً لإدخال اللقاحات لغزة ولم يُتخذ قرار بعد

إعلام الاحتلال: السلطة الفلسطينية قدمت طلباً رسمياً لإدخال اللقاحات لغزة ولم يُتخذ قرار بعد

الصحة: تسجيل ست وفيات و1043 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل ست وفيات و1043 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

عيسى: الاحتلال يفرغ مدينة القدس من سكانها الأصليين بشتى الوسائل

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

الخارجية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة أمام غياب موقف المجتمع الدولي

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

صالح رأفت يُدين منع الاحتلال لدخول لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت &#34;سراً&#34; 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت "سراً" 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

أمجد غانم: المصادقة على تخفيض التعرفة الكهربائية للمواطنين بالأغوار يشمل كافة الأنشطة

أمجد غانم: المصادقة على تخفيض التعرفة الكهربائية للمواطنين بالأغوار يشمل كافة الأنشطة

الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح (كورونا) للقطاع سيزيد من الوفيات

الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح (كورونا) للقطاع سيزيد من الوفيات

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

منوعات

&#34;أشد قبحًا من العاهرة&#34;.. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

"أشد قبحًا من العاهرة".. أيتن عامر توجه رسالة لهؤلاء الرجال

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

عربي

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

الجزائر: حرب سيبرانية تقودها إسرائيل والمغرب ضدنا

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

رغد صدام حسين: فترة حكم والدي كانت عز العراق

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب