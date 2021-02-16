قناة (كان): السلطة الفلسطينية نقلت "سراً" 200 جرعة من اللقاح الروسي للأردن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن السلطة الوطنية الفلسطينية نقلت "سرا" لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) إلى الأردن.



ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية أرسلت 200 جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) إلى الأردن عن طريق جسر "النبي" الحدودي، يوم الخميس الماضي.



ولم يكشف تقرير بثته الهيئة، ما إن كانت هذه الجرعات مخصصة لأجهزة الأمن الأردنية أم لتطعيم كبار المسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن.



وأشارت (كان) إلى أن هناك العديد من الانتقادات وجهت إلى السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطعيم كبار المسؤولين والصحفيين المقربين منها قبل البدء بتطعيم الفئات السكانية المعرضة للخطر.



ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت حتى الآن جرعات تكفي لتطعيم 6 آلاف شخص فقط من العاملين في قطاع الصحة.



ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تلك الاتهامات الواردة في التقرير الإسرائيلي بشأن نقل اللقاحات إلى الأردن.



اللافت أن التقرير الإسرائيلي صدر بعد ساعات من اتهام وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس (كورونا)، بعثت بها الوزارة، أمس الاثنين، إلى قطاع غزة.



وقالت الكيلة في بيان لها: "إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت إلى أن الوزارة بعثت اليوم بـ 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V)، الروسي لتدخل قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها.