الصحة: تسجيل ست وفيات و1043 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (44)، طولكرم (20)، قلقيلية (5)، بيت لحم (80)، الخليل (64)، جنين (27)، طوباس (6)، ضواحي القدس (0)، رام الله والبيرة (181)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (22)، وفي قطاع غزة (325).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 93.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: الخليل 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 1، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1043 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (106)، طولكرم (59)، قلقيلية (51)، بيت لحم (128)، الخليل (95)، جنين (52)، طوباس (21)، ضواحي القدس (117)، رام الله والبيرة (206)، أريحا والأغوار (18)، نابلس (65)، وفي قطاع غزة (125).