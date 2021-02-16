شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُصدر مجموعة إرشادات للتعامل مع المنخفض المقبل

كهرباء غزة تُصدر مجموعة إرشادات للتعامل مع المنخفض المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات للمواطنين الفلسطينيين، للتعامل مع المنتخفض الجوي، الذي سيشهده القطاع.

وشددت الشركة على ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل، ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص، وإغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل لمياه الأمطار ووصولها لشبكة الكهرباء المنزلية، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.

وقالت الشركة: "يجب تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح وخاصة المواد الحديدية مثل "ألواح الزينقو" والتي قد تتسب في تعطل شبكة الكهرباء، وانقطاع التيار أو لا قدر الله، خطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة".

وأضافت: "يجب الاستغناء التام عن استخدام الشموع في عملية الإنارة لمخاطرها الكبيرة واستخدام بدائل أكثر أماناً"، متابعة: "إزالة أغصان الأشجار المنزلية، التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء بفعل الرياح إلى حدوث تماس كهربائي أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة أو الدفاع المدني إلى أحد الشوارع للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء".

وشددت الشركة، على ضرورة الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل، وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة، وعدم ملامستها مطلقاً حفاظاً على حياتهم.

وأكدت على ضرورة وضع الدفايات الكهربائية في أماكن آمنة بعيداً عن الأطفال أو الأشياء القابلة للاشتعال مع التأكد من وجود تهوية مناسبة في المنزل وداخل الغرف، وفصلها قبل الخلود للنوم. 

وفي السياق، قالت الشركة: "ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم (133) وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله".

واضافت: "العمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية، التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة؛ لتخفيف الأعباء المالية عليكم، وكذلك للمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء". 

وتمنت شركة توزيع الكهرباء، السلامة التامة، داعية للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء، وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، لننعم جميعاً بشتاء دافئ وآمن.

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