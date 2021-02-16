شؤون فلسطينية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالقطاع.

وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 53718 إصابة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة، و125 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مختلف مناطق القطاع.




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