أمجد غانم: المصادقة على تخفيض التعرفة الكهربائية للمواطنين بالأغوار يشمل كافة الأنشطة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، أمجد غانم، المصادقة على التعرفة الكهربائية، للاشتراكات المنزلية الخاصة بالأغوار الشمالية والوسطى، لدعم صمود سكانها، ووضع الآليات لتنفيذها، لتصبح التعرفة الجديدة 25 سنتاً لكل كيلو واط أي ما نسبته 40% من التكلفة، مشيراً إلى أن التخفيض، يشمل كافة الأنشطة الزراعية والتجارية والصحية والبيوت، ضمن مجموعة من الحوافز التي اقرتها الحكومة لدعم صمود المواطنين وتثبيتهم في الأغوار.



وأضاف غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على تخصيص موازنة بقيمة 2 مليون شيكل لربط خط مدينة طولكرم، بمحطة صرة لمعالجة نقص القدرة الكهربائية في مدينة طولكرم وضواحيها، حيث سيتم حل مشكلة الكهرباء لمدة عامين، على أن يتم حلها بشكل دائم من خلال مشاريع الطاقة الشمسية، التي يتم العمل عليها.