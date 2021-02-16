التعليم: تفويض مديريات الوزارة بالمحافظات بتعطيل أو استمرار الدراسة وفقاً للحالة الجوية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: إنه تم تفويض مديريات الوزارة في محافظات الوطن، باتخاذ القرار المناسب، بتعطيل الدراسة أو استمرارها كل في مديريته، وذلك حسب تقديرها للموقف، بسبب المنخفض الجوي، الذي سيبدأ الليلة ويستمر حتى الجمعة المقبل.



وقال الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن الوزارة، أصدرت توجيهاتها لمدراء المديريات، باتخاذ الإجراءات اللازمة في تعطيل الدراسة أو استمرارها، ونشر ذلك على صفحات المدريات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر.



ودعا الخضور، الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة الصفحات الرسمية للمديريات، وعدم الالتفات للصفحات الأخرى وأخبارها.