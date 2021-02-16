الصحة بغزة: منع الاحتلال إدخال لقاح (كورونا) للقطاع سيزيد من الوفيات

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غزة - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، أن منع سلطات الاحتلال، إدخال لقاح فيروس (كورونا) الى القطاع، سيزيد من عدد الوفيات، وانتشار الوباء.



وطالبت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، الجهات الدولية، بالتدخل للإسراع في إدخال اللقاحات؛ لتجنيب القطاع أي كوارث صحية، في ظل توقعات بوصول موجة ثانية من الفيروس قريباً.