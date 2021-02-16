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شؤون فلسطينية

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس سلطة الأراضي، القاضي محمد غانم، اليوم، إلى ضرورة البدء بإجراءات تخصيص جزء من أراضي الدولة لصالح بلدية بتير، لاستثمارها وفقاً لما تراه البلدية، وبما يحقق المصلحة العامة للبلدة وللمواطنين.

وأشار غانم، خلال استقباله اليوم، لوفد من بلدية بتير، ومحافظة بيت لحم، وعدد من الإخوة في الأجهزة الأمنية، وتنظيم فتح في البلدة، بأن هذه الدعوة، جاءت بقرار وتوجيهات من رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، للمحافظة على الأراضي الفلسطينية، وحمايتها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية، خاصة في تلك المنطقة، والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى ضرورة مساعدة المواطنين، والاتفاق على قضايا مشتركة تهم البلدة ومواطنيها، معبراً عن فخره ببلدة بتير، باعتبارها معلماً إنسانياً عالمياً على قائمة (يونسكو).



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