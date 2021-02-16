شاهد كيف اعتدى مستوطنون على سيارات العمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، على سيارات مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما تسبب بأضرار مادية.وبثت قناة (كان) ما وصفته بمشاهد حصرية، لمستوطنين من "شبيبة التلال" وهم يحطمون زجاج سيارات العمال الفلسطينيين في (شيلو) بعد إخلاء البؤرة الاستيطانية في المنطقة.