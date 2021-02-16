الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1530 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس.



وأوضحت، أنه تم تسجيل 325 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة، بلغ 53718 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2350 حالة، وإجمالي المتعافين 50830 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 538 حالة.



وأفادت الصحة، بأن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، من بينها 29 حالة خطيرة وحرجة.