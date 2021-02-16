الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات، طالت العديد من المواطنين، بينهم قيادات في حركة (حماس) وأسرى محررون، في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية.



ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة المخفية غرب نابلس، وداهمت منزل الأسير المحرر والقيادي في (حماس)، عدنان عصفور، واعتقلته، كما واقتحمت حي المعاجين، واعتقلت النائب والقيادي ياسر منصور.



وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى ارتفاع عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى 11 نائباً، باعتقال النائب ياسر داود منصور، وهو ثاني نائب في المجلس التشريعي، يعتقله الاحتلال خلال العام الجاري.



كما داهمت قوات الاحتلال، قرية سالم شرق نابلس، واعتقلت المواطن شادي غسان جبارة، بالإضافة إلى اعتقال المواطن إياد أحمد رواجبة (32 عاماً) من قرية روجيب جنوب شرق نابلس بعد أن اقتحمت القرية، وفتشت منزله.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قدورة للاجئين المحاذي لمدينة رام الله، واعتقلت الشاب رأفت أبو شقرة (24 عاماً).



وفي قرية دورا القرع، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن باجس فواقة، فيما احتجزت لساعات عشرة مواطنين من بلدة سلواد عقب اقتحامها، واعتقلت محمد عبد الحميد عواد، ومهند الطويل، ومحمد سهيل فارس، وعبد الله حامد، وأحمد عياد، وطارق زياد عبد الجليل، وآدم فتحي الغول، وسلمت 12 مواطنا آخر بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وهم: مصعب عمر الجعبري (19 عاماً)، وعماد الجعبري (52عاماً)، ونجله عماد (19عاماً).



كما فتشت قوات الاحتلال منازل المواطنين رامي احمد أبو زنيد، ووائل عبد العزيز أبو زنيد، في بلدة دورا جنوب الخليل، وسامي عيسى شتات، وحاتم محمود مخامرة في قرية الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً، وداهمت منزل رئيس بلدية برطعة، جنوب غرب جنين، الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.



وذكرت مصادر محلية، وشهود عيان، أن المواطن المعتقل من سكان قطاع غزة، وأن الاعتقال، جرى بعد مداهمة منزل المواطن ثائر توفيق قبها وتفتيشه.



وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين، وتخريب محتويات منازلهم.