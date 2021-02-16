عاجل

  • ملحم: استمرار الدوام المدرسي ورياض الاطفال ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء

مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: جهود قانونية للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص نور البيطاوي

هيئة الأسرى: جهود قانونية للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص نور البيطاوي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن جهوداً قانونية، تبذل للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص، نور الدين البيطاوي، من مخيم جنين، والذي طرأ تحسن طفيف على حالته الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير، خرج من قسم العناية المكثفة الذي يقبع فيه، منذ أكثر من أسبوع بوضع صحي خطير، حيث قام الأطباء في مستشفى "العفولة" التابع للاحتلال الإسرائيلي، باستئصال أجزاء من أمعاء الأسير الجريح البيطاوي، خلال عملية جراحية أجريت له، والتي كشفت أن الأسير أصيب بنسبة عجز طبي عالية.

وأضحت الهيئة، أن الاحتلال عقد للأسير البيطاوي اليوم، جلسة تمديد توقيف غيابية في محكمة سالم العسكرية، وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أيام، وترافع عنه فيها محامي الهيئة، الذي طالب بالإفراج عن الأسير البيطاوي، بحكم حالته الصحية الصعبة والعجز الطبي الذي سيصاب به، وقررت المحكمة، تحويل الملف للنيابة للنظر في الإفراج عنه أو الاعتراض، وتقديم لائحة اتهام بحقه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي تجاهه، قبل مطلع الشهر الحالي في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابته في البطن إصابة بالغة.

أخبار ذات صلة

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

طالع الكشوفات.. داخلية غزة تكشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

طالع الكشوفات.. داخلية غزة تكشف آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

شاهد كيف اعتدى مستوطنون على سيارات العمال الفلسطينيين

شاهد كيف اعتدى مستوطنون على سيارات العمال الفلسطينيين

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في القدس وتشرد أصحابها

قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في القدس وتشرد أصحابها

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

127 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

رئيس سلطة الأراضي يدعو لتخصيص جزء من أراضي بتير لحمايتها من الاستيطان

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة

هيئة الأسرى: جهود قانونية للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص نور البيطاوي

هيئة الأسرى: جهود قانونية للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص نور البيطاوي

قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في القدس وتشرد أصحابها

قوات الاحتلال تهدم عدة مساكن في القدس وتشرد أصحابها

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

المالية بغزة تُحدد موعد صرف حقوق الغير &#34;مدني وعسكري&#34;

المالية بغزة تُحدد موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري"

منوعات

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

بعد شائعة زواجها السري.. هل تحجبت شيماء سبت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

شاهد: عبير صبري ترد على اتهامات إجرائها عمليات تجميل.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

أول تسجيل صوت من حورية فرغلي بعد خروجها من عمليتها الخطيرة.. ماذا قالت ؟

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

شاهد: ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية وإثارة الجدل لهذا السبب

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

ما رد فعل الأسرة الملكية بعد إعلان حمل ميغان ماركل الثاني ؟

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: فنان يقبّل قدم حبيبته والجمهور ينتقده بشدة

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: زوج مهيرة عبد العزيز يقبلها ويثير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

عربي

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ &#34;خط يده&#34; لرئيس الحكومة

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع