هيئة الأسرى: جهود قانونية للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص نور البيطاوي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن جهوداً قانونية، تبذل للإفراج عن الأسير المصاب بالرصاص، نور الدين البيطاوي، من مخيم جنين، والذي طرأ تحسن طفيف على حالته الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ولفتت الهيئة، الى أن الأسير، خرج من قسم العناية المكثفة الذي يقبع فيه، منذ أكثر من أسبوع بوضع صحي خطير، حيث قام الأطباء في مستشفى "العفولة" التابع للاحتلال الإسرائيلي، باستئصال أجزاء من أمعاء الأسير الجريح البيطاوي، خلال عملية جراحية أجريت له، والتي كشفت أن الأسير أصيب بنسبة عجز طبي عالية.



وأضحت الهيئة، أن الاحتلال عقد للأسير البيطاوي اليوم، جلسة تمديد توقيف غيابية في محكمة سالم العسكرية، وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أيام، وترافع عنه فيها محامي الهيئة، الذي طالب بالإفراج عن الأسير البيطاوي، بحكم حالته الصحية الصعبة والعجز الطبي الذي سيصاب به، وقررت المحكمة، تحويل الملف للنيابة للنظر في الإفراج عنه أو الاعتراض، وتقديم لائحة اتهام بحقه.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الشاب البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي تجاهه، قبل مطلع الشهر الحالي في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابته في البطن إصابة بالغة.