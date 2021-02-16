مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.



وقال رئيس مجلس سبسطية، محمد عازم: إن عدداً من جنود الاحتلال، أغلقوا الموقع الأثري، وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح؛ لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان، الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.



وأضاف عازم، أنه وحسب ما نشرته الصحافة الإسرائيلية، فان هناك برنامجاً لاقتحام المستوطنين للبلدة على ثلاث مجموعات اليوم الثلاثاء.