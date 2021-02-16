الاحتلال يُداهم منزل رئيس بلدية برطعة.. ويعتقل مواطناً من غزة مُقيم بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً، وداهمت منزل رئيس بلدية برطعة جنوب غرب جنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
وقالت مصادر محلية: إن المواطن المعتقل من سكان قطاع غزة، وإن الاعتقال، جرى بعد مداهمة منزل المواطن ثائر توفيق قبها وتفتيشه.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً، وداهمت منزل رئيس بلدية برطعة جنوب غرب جنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
وقالت مصادر محلية: إن المواطن المعتقل من سكان قطاع غزة، وإن الاعتقال، جرى بعد مداهمة منزل المواطن ثائر توفيق قبها وتفتيشه.
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