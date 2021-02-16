الاحتلال يُداهم منزل رئيس بلدية برطعة.. ويعتقل مواطناً من غزة مُقيم بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً، وداهمت منزل رئيس بلدية برطعة جنوب غرب جنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.



وقالت مصادر محلية: إن المواطن المعتقل من سكان قطاع غزة، وإن الاعتقال، جرى بعد مداهمة منزل المواطن ثائر توفيق قبها وتفتيشه.