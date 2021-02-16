فلسطين: إصابة 139 شخصًا بالسلالة البريطانية المتحولة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 139 مواطنا بالطفرة البريطانية المتحولة، وحذرت من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية في ظل الإشغال الكامل لمشافي (كورونا)، وأقسام العناية الحثيثة.



وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة الصحة، أعلنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن هذه الإصابات، مشيراً إلى سرعة الانتشار لهذه الطفرة، التي تصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال.



وقال النجار: إن وزارة الصحة الفلسطينية، تتابع السلالات الجديدة البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية، داعياً المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي.



وأشار إلى أن نتائج الدراسات العلمية، تؤكد على فعالية اللقاحات العالمية بالحماية من فيروس (كورونا) والسلالات المتحولة، آملاً بوصول اللقاح بالوقت القريب لإعطائه لكافة الشرائح وحماية المواطنين من هذه المخاطر.