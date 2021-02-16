توغل آليات عسكرية للاحتلال شرقي مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية، وسط أعمال تجريف شرقي مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، تضم ثلاث جرافات وأربع دبابات، انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شرقي مدينة غزة، وتوغلت مسافة عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرقي المدينة وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية بالمنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية.



وتتعمد قوات الاحتلال، بين الفينة والأخرى، التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.