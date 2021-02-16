لجنة الانتخابات: نسبة التسجيل بلغت 92% وإغلاق عملية تسجيل الناخبين عصر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله: إن لجنة الانتخابات المركزية، ستقوم بوقف المراكز الميدانية للجنة الانتخابات عن استقبال طلبات تسجيل الناخبين الساعة الرابعة عصراً، كما وسيتم إيقاف الموقع الإلكتروني للتسجل منتصف الليل.



وقال طعم الله، لإذاعة فلسطين، إن نسبة التسجيل، بلغت 92% وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين 2 مليون و5772 ألف مواطن، مسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية.



وأشار طعم الله، إلى جهوزية طواقم اللجنة المركزية للانتخابات، والتي ستعمل بعد انتهاء عملية التسجيل على معالجة البيانات، وتجهيز السجل لنشره في 1100 مركز من المراكز، وذلك لإطلاع المواطنين على بياناتهم، وتقديم الاعتراضات وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.