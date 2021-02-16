الاحتلال يُحول منزلاً في رأس كركر غرب رام الله إلى ثكنة عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على منزلٍ في قرية رأس كركر غرب رام الله، وحوله إلى ثكنة عسكرية.



وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 50 جندياً، استولوا على منزل المواطن حمدي فضل سمحان، الذي هو قيد الإنشاء في منطقة "المسامك" بالقرية، ورفعوا العلم الإسرائيلي فوقه.



وأشارت المصادر، إلى أن جنود الاحتلال، داهموا أيضاً في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزل المواطن سفيان أبو فخيدة، وحاولوا تحويله لثكنة عسكرية، لكن الأهالي توافدوا بالعشرات أمام المنزل، الذي يسكنه ثمانية أفراد، وأجبروهم على الانسحاب.



يذكر، أن جيش الاحتلال، يهاجم القرية منذ عدة أيام، واقتحمها أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وأغلق مداخلها ومخارجها.